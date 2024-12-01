10 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 700 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

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