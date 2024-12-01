Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 700 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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123
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