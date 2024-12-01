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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 700 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Solidus Numismatik - July 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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