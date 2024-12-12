Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1936 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 129,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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