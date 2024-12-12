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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 129,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Busso Peus - November 6, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе VL Nummus - September 15, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Bruun Rasmussen - March 17, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность VF
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Где продать?

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