2 рейхспфеннига 1936 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

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