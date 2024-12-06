Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1936 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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