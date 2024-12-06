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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1936 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Stack's - November 6, 2010
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
******
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