Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,600,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1936
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2493 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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