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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2493 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 F на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 1 рейхспфенниг 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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