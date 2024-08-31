Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года J (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16 USD. Торги состоялись 14 февраля 2010.
Сохранность
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