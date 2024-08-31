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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,421,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16 USD. Торги состоялись 14 февраля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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