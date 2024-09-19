Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,262,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1936
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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