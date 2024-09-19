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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,262,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1936 D на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 D на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
626 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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