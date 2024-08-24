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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,092,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 360 EUR. Торги состоялись 17 марта 2017.

Сохранность
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  • Coins.ee (1)
  • Möller (2)
  • Reinhard Fischer (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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