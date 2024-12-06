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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 870,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR64 CAM PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Александр - November 21, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Artemide Aste - January 26, 2020
Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Artemide Aste - January 26, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 26 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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