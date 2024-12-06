Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 870,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 26 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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