Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1936 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 490,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 130 EUR. Торги состоялись 1 июля 2011.
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- Reinhard Fischer (5)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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