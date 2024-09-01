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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1936 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 130 EUR. Торги состоялись 1 июля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (5)
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 J на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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