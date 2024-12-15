Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1936 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,940,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1936
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Где продать?
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