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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1936 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 640,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1936
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4460 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2600 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Filatelie Klim - November 23, 2024
Продавец Filatelie Klim
Дата 23 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Coinhouse - February 10, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Coinhouse - February 10, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Felzmann - December 13, 2017
Продавец Felzmann
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Felzmann - January 8, 2015
Продавец Felzmann
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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