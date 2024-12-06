Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1936 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 640,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1936
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4460 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2600 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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