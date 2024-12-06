Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1936 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 840,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1936
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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