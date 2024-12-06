flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1936 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 840,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Frühwald (2)
  • Grün (3)
  • Katz (15)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (1)
  • TMAJK sro (4)
  • VL Nummus (2)
  • WAG (5)
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 D на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1936 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхсмарки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Casa d'Aste Montenegro
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть