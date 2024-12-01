Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 2 рейхсмарки Третьего рейха - Германия
2 рейхсмарки 1936-1939
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1936 D 840,000 0 371936 E - 1 431936 G - 0 411936 J - 0 761937 A 23,425,000 0 1061937 D 6,190,000 0 281937 E 3,725,000 0 171937 F 5,015,000 0 391937 G 1,913,000 0 181937 J 2,756,000 0 161938 A 13,201,000 0 351938 B 13,163,000 1 691938 D 3,711,000 1 491938 E 4,731,000 0 441938 F 1,882,000 1 181938 G 2,313,000 0 181938 J 2,306,000 1 111939 A 26,855,000 2 1131939 B 3,522,000 0 161939 D 5,357,000 0 471939 E 251,000 0 421939 F 3,180,000 0 191939 G 2,305,000 2 311939 J 3,414,000 0 18
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