2 рейхсмарки 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1938 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8588 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

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