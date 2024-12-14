Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,201,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1938
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1938 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8588 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
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- Империя (2)
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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