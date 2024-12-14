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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,201,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1938
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1938 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8588 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
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  • TMAJK sro (2)
  • Империя (2)
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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