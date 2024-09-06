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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1938 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1938 E
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1938 G
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1938 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
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