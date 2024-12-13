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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,852,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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