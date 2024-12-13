flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1938 года B "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года B "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года B "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,378,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1938
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 50 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (21)
  • ibercoin (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 B на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1938 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхспфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть