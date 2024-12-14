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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,012,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 6 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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