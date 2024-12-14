5 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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