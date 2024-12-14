Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,012,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Pesek Auctions (1)
- Stare Monety (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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