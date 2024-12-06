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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,602,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Stare Monety за 25 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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