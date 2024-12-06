Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,602,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Stare Monety за 25 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Stare Monety (1)
- WAG (1)
Где продать?
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