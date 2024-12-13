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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1938 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1938 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1938 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 861,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1938 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MUNZE за 3000 RUB. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе CoinsNB - October 19, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 19 октября 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1938 G на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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