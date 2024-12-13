Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1938 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 861,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1938 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MUNZE за 3000 RUB. Торги состоялись 11 декабря 2021.
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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