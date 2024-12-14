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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1938 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1938 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1938 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,381,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1900 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Naumann - December 14, 2014
Продавец Naumann
Дата 14 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1938 G на аукционе Rauch - September 22, 2012
Продавец Rauch
Дата 22 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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