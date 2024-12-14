Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1938 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,381,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1900 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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