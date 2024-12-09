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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,124,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком B. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
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  • Aurea (1)
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  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (1)
  • VL Nummus (4)
  • WAG (4)
  • Zöttl (5)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Rauch - December 14, 2019
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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