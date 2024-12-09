Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,124,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком B. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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