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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1938 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,390,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2897 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 375 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Antivm Numismatica - November 28, 2024
Продавец Antivm Numismatica
Дата 28 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 G на аукционе Künker - June 27, 2002
Продавец Künker
Дата 27 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
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