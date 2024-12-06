Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1938 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,390,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2897 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 375 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.
Сохранность
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- Antivm Numismatica (1)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Где продать?
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