Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,147,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 8736 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Где продать?
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