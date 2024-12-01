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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,147,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 8736 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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