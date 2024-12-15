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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1938 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,243,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1938
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Numisbalt за 125 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 J на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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