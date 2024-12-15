Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1938 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,243,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1938
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Numisbalt за 125 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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