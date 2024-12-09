10 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 мая 2015.

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