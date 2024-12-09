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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,068,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stephen Album (3)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Александр - October 31, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Александр - October 31, 2024
Продавец Александр
Дата 31 октября 2024
Сохранность AU58
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 A на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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