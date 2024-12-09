Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1938 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 мая 2015.
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Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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