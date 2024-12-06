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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,210,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2509 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Solidus Numismatik - November 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Solidus Numismatik - September 22, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Solidus Numismatik - June 23, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Aurea - April 4, 2018
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Soler y Llach - October 27, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Soler y Llach - May 4, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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