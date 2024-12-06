Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,210,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2509 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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