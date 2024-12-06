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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,646,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Stare Monety за 20 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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