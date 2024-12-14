Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,389,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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