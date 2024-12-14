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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,389,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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