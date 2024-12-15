Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,264,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1938
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Katz Auction за 130 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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