flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,264,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1938
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Katz Auction за 130 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Tauler & Fau (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1938 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1938 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1938 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхспфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 15 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть