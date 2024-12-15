2 рейхспфеннига 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Katz Auction за 130 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.

Сохранность UNC (1) XF (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) RB (1) Сервис PCGS (1)