Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1938 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,323,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Russiancoin за 150 RUB. Торги состоялись 26 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
Где продать?
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