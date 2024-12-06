Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,990,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4348 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Где продать?
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