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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,990,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4348 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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