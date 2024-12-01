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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1938 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,714,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1938
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3600 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • Pesek Auctions (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 F на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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