Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1938 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,714,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1938
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3600 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
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- Katz (2)
- Pesek Auctions (3)
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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