Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 8 июля 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (2)
- Pesek Auctions (1)
- Rauch (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Где продать?
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