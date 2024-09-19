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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 8 июля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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