Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,307,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1999 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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