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10 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandel Gerhard H. Dylla

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,307,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1999 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 F на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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