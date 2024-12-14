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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1938 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1938 E на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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