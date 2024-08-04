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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,299,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Künker (6)
  • Pesek Auctions (1)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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