Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,299,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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