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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,707,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1938
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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