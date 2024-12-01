1 рейхспфенниг 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.

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