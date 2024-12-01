Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1938 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,707,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1938
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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