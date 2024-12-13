flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,739,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1938 E на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1938 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть