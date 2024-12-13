Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1938 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,739,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1938 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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