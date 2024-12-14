Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1938 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,313,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1938 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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