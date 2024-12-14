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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1938 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1938 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1938 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,313,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1938 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1938 G на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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