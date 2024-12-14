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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,708,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1938 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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