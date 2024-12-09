Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года G "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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