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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года G "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года G "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года G "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1938 G на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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