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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,333,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (7)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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