Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,333,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Где продать?
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