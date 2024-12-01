flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1938-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 730,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5224 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Darabanth (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (7)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (7)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (10)
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Darabanth - May 6, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Darabanth - May 6, 2023
Продавец Darabanth
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1938 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1938 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 15 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть