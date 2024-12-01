Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1938 года J "Тип 1938-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 730,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1938
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1938 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5224 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Darabanth (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (7)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Rauch (1)
- Russiancoin (7)
- Soler y Llach (1)
- Stare Monety (1)
- WAG (10)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск