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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1938 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1938 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,090,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1938
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1938 F на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1938 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1938 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1938 F на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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