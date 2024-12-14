Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1938 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,090,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1938
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1938 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 240 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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