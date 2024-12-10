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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1938 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1938 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,930,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1938
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 46243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 40 USD. Торги состоялись 22 августа 2024.

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Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Stack's - August 22, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1938 D на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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