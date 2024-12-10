Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1938 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,930,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1938
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1938 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 46243 проданному на аукционе Stack's Bowers за 40 USD. Торги состоялись 22 августа 2024.
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Где продать?
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