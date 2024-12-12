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5 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,447,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1938
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 150 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1938 B на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

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