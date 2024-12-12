Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1938 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1938 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 150 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.
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