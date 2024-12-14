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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,015,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1937 года со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Tauler & Fau - April 27, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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