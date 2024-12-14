Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,015,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1937 года со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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