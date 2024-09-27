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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1937 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1937 A
Средняя цена 7 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1937 D
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1937 F
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1937 J
Средняя цена 180 $
Продажи
0 37
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