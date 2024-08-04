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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1937 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,842,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Naumann (1)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Naumann - September 6, 2020
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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